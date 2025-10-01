¿Quién será nominado? Tres equipos se presentan esta noche en ´La Gran Batalla’

Famosos y sus academias de baile buscarán el apoyo de sus compañeros para evitar ser enviados a la gala de eliminación.
30/09/2025 20:38
Segunda noche de competencia de la semana, y hoy, tres equipos tratarán de convencer a los jueces, el público, y sobre todo a sus compañeros, quienes serán los encargados de decidir, que equipo será el nominado de la noche.
Los equipos esta semana, interpretan a artistas latino, con canciones icónicas y del recuerdo, por lo que preparan coreografías muy creativas.
Hoy en el escenario de ‘La Gran Batalla’:
Recordemos que este pasado lunes, los jueces fueron bastante duros con los cuatro equipos que se presentaron y solo aprobaron dos de las presentaciones, a las cuales las consideraron buenas, pero señalaron que uno de ellos, tuvo la peor presentación.
Hoy, llega una noche llena de emoción y talento, no te pierdas ni un solo instante del programa en vivo, comenzamos a las 20:45.
