La gran batalla

¿Quién será nominado? Tres equipos se presentan esta noche en ´La Gran Batalla’

Famosos y sus academias de baile buscarán el apoyo de sus compañeros para evitar ser enviados a la gala de eliminación.

Silvia Sanchez

30/09/2025 20:38

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Segunda noche de competencia de la semana, y hoy, tres equipos tratarán de convencer a los jueces, el público, y sobre todo a sus compañeros, quienes serán los encargados de decidir, que equipo será el nominado de la noche.

Los equipos esta semana, interpretan a artistas latino, con canciones icónicas y del recuerdo, por lo que preparan coreografías muy creativas.

Hoy en el escenario de ‘La Gran Batalla’:

  • ADRY VARGAS Y LA ACADEMIA ‘IDOLS DANCE’ 
  • RODRIGO GIMENEZ Y LA ACADEMIA ‘FIRE STEPS’    
  • ALVINICH Y LA ACADEMIA ARTISTICA ‘CCM’

 

Recordemos que este pasado lunes, los jueces fueron bastante duros con los cuatro equipos que se presentaron y solo aprobaron dos de las presentaciones, a las cuales las consideraron buenas, pero señalaron que uno de ellos, tuvo la peor presentación.

Hoy, llega una noche llena de emoción y talento, no te pierdas ni un solo instante del programa en vivo, comenzamos a las 20:45. También puedes seguir todas nuestras redes sociales y el streaming mediante el canal de YouTube: La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

