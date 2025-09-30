Aprehenden a un abuelo acusado de abusar y embarazar a su nieta de 13 años

Un hombre de 60 años fue aprehendido el 27 de septiembre tras ser acusado de abusar sexualmente de su nieta de 13 años, quien actualmente tiene 36 semanas de gestación.

El hecho se descubrió cuando el propio abuelo llevó a la menor al hospital México por dolores abdominales. Durante la valoración, los médicos confirmaron el avanzado embarazo y, ante las contradicciones del adulto, dieron aviso a la Policía.

“El abuelo negó conocer al progenitor, pero luego de las entrevistas admitió haber tenido relaciones con la menor. Fue aprehendido de inmediato y se encuentra en celdas policiales”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Jhonny Coca.

El sujeto está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras la adolescente recibe atención médica y psicológica. El caso está en investigación por parte de la FELCV y el Ministerio Público.

