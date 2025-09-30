En medio del dolor y la indignación, familiares y amigos despiden a doña Felicia Bravo Arminia, de 74 años, quien perdió la vida tras ser atropellada por un micro de servicio público en inmediaciones del mercado Los Pozos, en la calle Charcas esquina 24 de Septiembre, en Santa Cruz. El velorio se lleva a cabo en el barrio 30 de Agosto, octavo anillo, donde la comunidad se reunió para rendir homenaje a la mujer conocida cariñosamente como “Chana”.

Su hija, Soledad Rivero, entre lágrimas, pidió justicia y reclamó la indiferencia de los familiares del conductor: “Lo único que pido yo es que se haga justicia por mi mamá. Ella era una persona de 74 años, demasiado grande. Nos va a hacer mucha falta. Trabajaba por nosotros, por sus nietos, siempre nos apoyaba. Amorosa, trabajadora, muy conocida en el mercado Mutualista. Hasta ahora nadie de la familia del que la atropelló se ha acercado, no sabemos nada. Ese tipo de sangre fría dice: ‘qué sé yo, fue un accidente’. Pero nosotros lo que queremos es justicia, que se haga responsable”, expresó con profundo dolor.

Según las investigaciones, el accidente ocurrió cuando el conductor del micro, identificado como Luis A.C.F., estaba detenido en el semáforo. En ese momento, un pasajero subía al vehículo y se dio vuelta para cobrar el pasaje, instante en el que doña Felicia cruzaba la calle. El abogado de la familia, Romel Ipamo, señaló que la mujer habría dejado caer su monedero y, al agacharse para recogerlo, fue embestida por el motorizado.

La víctima era comerciante de comida en el mercado Mutualista y miembro de la Asociación 29 de Abril. Cada mañana, antes de iniciar su jornada, asistía con devoción a la iglesia, incluso bajo lluvia o frío, según relataron sus allegados.

“Chana” deja a dos hijos y ocho nietos, quienes hoy claman que la muerte de su madre no quede en la impunidad. Mientras tanto, el conductor permanece aprehendido y a disposición de las autoridades, que determinarán su responsabilidad en el trágico hecho.

