Triple crimen: el macabro rol de los detenidos por el asesinato que estremece a la Argentina

La causa por el brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) avanza hacia una etapa decisiva. Este lunes, la Justicia toma declaración a dos hombres detenidos que habrían jugado papeles fundamentales en el entramado criminal: Ariel Giménez y Víctor Lázaro Sotacuro.

El primero, Giménez, de 29 años, fue capturado en Florencio Varela cuando regresaba a su casa sin saber que la Policía lo esperaba. La investigación lo señala como quien cavó la fosa en Villa Vatteone donde enterraron a las víctimas, un trabajo por el que habría sido contratado por la organización.

El segundo, Sotacuro, de 41 años y con doble nacionalidad argentina y peruana, cayó en Villazón, Bolivia, gracias a un operativo conjunto con la policía local. Según la Fiscalía, habría sido el chofer del vehículo utilizado la noche del crimen. Pese a que él afirma ser solo un remisero contratado tras una fiesta, los investigadores sospechan que podría haber presenciado —e incluso participado— en la tortura y ejecución de las jóvenes.

Ambos enfrentan cargos por encubrimiento agravado, pero los roles que desempeñaron son clave para desentrañar la estructura narco detrás del triple asesinato. El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, espera que sus declaraciones aporten datos para localizar al principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, considerado el cerebro de la masacre y actualmente prófugo con alerta roja de Interpol.

La Justicia cree que este joven peruano buscaba consolidar poder en zonas estratégicas del narcotráfico porteño, tras la caída de capos como “Dumbo” y Marco Estrada González. Las pruebas indican que las víctimas fueron sometidas a golpes, cortes y mutilaciones antes de ser enterradas, con un modus operandi que apunta al temido clan “Los Pulpos de Trujillo”.

Con estas dos detenciones, ya son seis los imputados por el caso, que los investigadores describen como un mensaje mafioso cargado de terror. El rompecabezas criminal sigue tomando forma, mientras la cacería de “Pequeño J” se convierte en prioridad internacional.

