¡Explosión mortal en Perú! Cinco presuntos extorsionadores mueren tras ingresar a un local

Un violento hecho sacudió a la ciudad cuando cinco presuntos extorsionadores murieron tras ingresar de manera violenta a un comercio local en Arequipa (Perú). Según fuentes policiales, el propietario, harto de las continuas amenazas, había preparado una sorpresa, un artefacto explosivo que detonó al momento de su ingreso.

Los vecinos del sector relataron haber escuchado una fuerte explosión y, posteriormente, observaron el despliegue de las autoridades. La Policía Nacional de Perú llegó al lugar para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se investigan los antecedentes de los fallecidos y las circunstancias exactas de la explosión. Este hecho ha generado conmoción en la comunidad, que exige mayor seguridad frente a la creciente ola de extorsiones en la región.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y recuerdan que cualquier denuncia de extorsión puede hacerse de forma anónima a través de los canales oficiales.

Imágenes sensibles:

