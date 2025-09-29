TEMAS DE HOY:
perrito Mauser Maltrato animal en Cochabamba Hombre muerto en una poza

Internacional

¡Se les escabulló! Delivery burla a la Patrulla Fronteriza de ICE en Chicago y escapa en bicicleta (Video)

El video del hombre escapando en bicicleta se ha vuelto viral en redes sociales.

Ligia Portillo

29/09/2025 11:29

¡Se les escabulló! Delivery humilla a la Patrulla Fronteriza de ICE en Chicago y escapa en bicicleta (Video). Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Escuchar esta nota

Un episodio que rápidamente se volvió viral se registró las calles del centro de Chicago (EE.UU.), donde decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza habían sido desplegados.

Según medios locales, un hombre, presuntamente de origen latino, se acercó a una docena de oficiales y comenzó a lanzarles insultos. Los agentes lo persiguieron hasta la entrada del Chicago Riverwalk, frente a la mirada atónita de los transeúntes. Pero el hombre llevaba consigo su bicicleta y logró subirse rápidamente, dejando atrás a los agentes en una escena que se compartió masivamente en redes sociales.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión, el presidente Donald Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que la Patrulla Fronteriza no tolerará “ofensas o tonterías” de los manifestantes. El mandatario publicó un video de más de dos minutos mostrando enfrentamientos entre agentes y manifestantes de origen mexicano.

Durante estas protestas también fueron vistos trabajadores del Consulado mexicano. Sin embargo, la dependencia aclaró que no participaban en manifestaciones y que su presencia tenía como objetivo apoyar a los connacionales que lo requieran. En un comunicado, el consulado indicó:

“Se tiene conocimiento de un video que, de manera incorrecta, afirma que personal de este Consulado General participó en una manifestación frente al centro de detención Broadview. Esa información es falsa. Durante esta tarea, el personal consular se identificó plenamente y actuó con conocimiento de las autoridades migratorias y en coordinación con oficiales de ICE”.

El video del hombre escapando en bicicleta se ha convertido en un símbolo viral de la tensión que generan los despliegues de la Patrulla Fronteriza en la ciudad.

Mira el video:

 

