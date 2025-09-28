¡Pesadilla en plena calle! Una mujer es atacada por más de 200 abejas (Video)

Una joven fue víctima de un brutal ataque de abejas mientras trabajaba sobre zancos repartiendo volantes promocionales. El hecho ocurrió en el distrito de Jesús María, Lima, Perú, y dejó imágenes impactantes que se viralizaron en redes sociales.

El pasado jueves, una jornada laboral común terminó en pesadilla para una mujer que realizaba trabajo promocional en las calles del distrito limeño de Jesús María. Vestida con un traje azul y caminando sobre zancos, la joven fue atacada por un enjambre de más de 200 abejas que la picaron repetidamente en el rostro y otras partes del cuerpo.

Según testigos, la víctima no podía huir del ataque debido a los zancos, lo que aumentó su vulnerabilidad ante la furia del enjambre. Sus gritos desesperados alertaron a los transeúntes, quienes, por temor a ser también atacados, evitaron acercarse, pero sí dieron aviso a las autoridades.

Una grabación compartida en redes sociales muestra el momento exacto del incidente. En el video, se observa cómo la joven pierde el equilibrio y cae al suelo entre gritos de dolor y pánico, mientras las abejas continúan picándola sin tregua. La situación causó conmoción entre los presentes, que clamaban por ayuda urgente.

Minutos después, un agente de la Policía Nacional llegó al lugar portando un casco de motocicleta y algunas mantas, con las que intentó cubrir el rostro de la víctima para protegerla del ataque. En un acto de valentía, el policía también terminó siendo picado por las abejas. Las imágenes lo muestran sacudiéndose los insectos del cuello y alrededor del casco mientras intenta proteger a la joven.

Autoridades locales informaron que se utilizaron extintores para dispersar a las abejas y recuperar el control de la zona. La mujer fue trasladada de inmediato al hospital de emergencia más cercano, donde fue atendida por múltiples picaduras, especialmente en el rostro y la cabeza.

Un testigo del hecho declaró: “Estaba repartiendo volantes en zancos, cuando un panal de abejas la atacó. Ella comenzó a gritar, a pedir ayuda... su rostro estaba totalmente rojo, su cabello lleno de abejas. Fue muy impactante0”.

Hasta el momento, se desconoce qué originó la agresión del enjambre, aunque no se descarta que alguna perturbación del panal cercano haya provocado el comportamiento defensivo de los insectos.

Las autoridades investigan la ubicación del panal y tomarán medidas para evitar que se repita una situación similar.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play