VIDEO: Alpinista muere tras quitarse el arnés para tomarse una ‘selfie’

Un trágico accidente quedó registrado en video cuando un alpinista, de aproximadamente 32 años, cayó por una empinada pendiente a más de 5.500 metros de altitud tras desatarse el arnés de seguridad para tomar una fotografía.

El dramático suceso ocurrió en uno de los picos del monte Gongga (China), una imponente cima del suroeste de China, y ha generado conmoción en redes sociales. En las imágenes —que se viralizaron el 25 de septiembre— se observa a un grupo de turistas en plena cima, cuando el hombre decide soltarse de la cuerda de seguridad para retratar a sus compañeros.

En cuestión de segundos, el alpinista pierde el equilibrio y se desliza montaña abajo, cayendo aproximadamente 200 metros hasta una zona de difícil acceso. Su cuerpo fue hallado a una altitud de 5.300 metros.

El video ha generado una ola de indignación y debate entre los internautas, quienes cuestionan la falta de medidas estrictas de seguridad y la creciente popularización del turismo de alto riesgo.

"Una montaña no es un parque de diversiones", escribió un usuario en la plataforma china Weibo, reflejando el sentimiento generalizado de indignación. Otros destacaron la necesidad urgente de reforzar las normas para evitar que este tipo de tragedias se repitan.

El monte Gongga, también conocido como el "Rey de Sichuan", es uno de los picos más peligrosos de China, y aunque atrae a numerosos turistas cada año, no todos cuentan con la preparación técnica adecuada para este tipo de ascensos extremos.

