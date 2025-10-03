¡Trágico! Alpinista pierde la vida durante descenso de montaña transmitido en vivo

El joven alpinista y figura viral de las redes sociales, Balin Miller, de 23 años, falleció trágicamente este jueves 2 de octubre al sufrir una caída fatal mientras descendía la icónica pared de El Capitán en el Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos. El accidente, capturado en una transmisión en vivo por TikTok, generó una profunda conmoción y reabrió el debate sobre los riesgos de la escalada extrema y su exposición en plataformas digitales.

Miller, quien se había ganado una base de seguidores por su estilo carismático y logros internacionales, estaba realizando un ascenso en solitario con cuerda (lead rope soloing) en la desafiante ruta conocida como "Sea of Dreams", de aproximadamente 730 metros, según informa el portal Pulso Latam.

La caída mientras recuperaba equipo

Según relató su hermano, Dylan, Balin ya había alcanzado la cima de la ruta y la tragedia ocurrió durante el descenso, mientras intentaba recuperar equipo atascado en la roca. Una seguidora confirmó que el momento de la caída quedó registrado ante miles de espectadores en la transmisión en vivo.

La noticia fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien expresó su desgarrador dolor en redes: “Mi corazón está hecho añicos… lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”.

¿Quién era Balin Miller?

Nacido y criado en Alaska, Balin Miller era un escalador experimentado, con logros que incluían completar la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley en solo 56 horas en junio de 2025, además de conquistar rutas en la Patagonia y las Rocosas Canadienses.

Su hermano Dylan lo recordó como su mentor, a pesar de ser el mayor, y compartió la filosofía de vida de Balin: “Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba”. Sus seguidores lo apodaban cariñosamente el “chico de la tienda naranja” y lo recordarán por su estilo distintivo, que a menudo incluía una franja de purpurina en sus mejillas antes de cada ascenso.

El trágico incidente es el tercero relacionado con actividades de montaña en Yosemite durante el verano de 2025. Aunque el parque se encontraba bajo un cierre parcial del gobierno federal con operaciones limitadas, los equipos de emergencia respondieron de inmediato al accidente en la pared de granito de El Capitán, una de las más desafiantes del mundo.

