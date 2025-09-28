VIDEO: Tiroteo mortal en iglesia mormona, deja varias víctimas y un templo en llamas

Un violento tiroteo sacudió este domingo a la comunidad de Grand Blanc (Michigán – EE.UU.), en el estado de Míchigan, cuando un hombre armado irrumpió en una iglesia mormona durante un servicio religioso, causando múltiples víctimas y provocando un incendio que consumió el templo.

Según confirmó el Departamento de Policía local en una publicación en Facebook, el atacante fue abatido en el lugar. "Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento no hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", detallaron las autoridades.

El atacante, un hombre de aproximadamente 40 años, embistió con su camioneta la entrada del templo antes de abrir fuego contra los asistentes. Tras disparar indiscriminadamente, prendió fuego a las instalaciones.

Al momento del ataque se desarrollaba un servicio religioso, lo que dejó a decenas de feligreses en situación de riesgo. Nueve personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas a hospitales cercanos; todas se encuentran en condición estable, informaron fuentes médicas. Las autoridades temen que aún haya más víctimas dentro del edificio.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que agentes del FBI se han desplegado en el lugar para colaborar en la investigación. “Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, expresó.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, condenó el ataque como un acto "cobarde y criminal", y aseguró que la agencia trabaja en conjunto con las autoridades locales para esclarecer los hechos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a través de su red Truth Social: “El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió, denunciando lo ocurrido como “un nuevo ataque dirigido contra los cristianos”.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de las víctimas ni del atacante. La zona permanece acordonada, y se pide a la población mantenerse alejada mientras continúan las labores de emergencia e investigación.

Imágenes sensibles:

