perrito Mauser Maltrato animal en Cochabamba Hombre muerto en una poza

Policial

Imágenes sensibles: Una mujer agrede brutalmente a su enamorado en plena calle

Una mujer agredió sin piedad a quien sería su pareja sentimental, la víctima se remitió a tratar de protegerse como pudo.

Ligia Portillo

29/09/2025 10:47

Imágenes sensibles: Una mujer agrede brutalmente a su enamorado en plena calle. Foto: Imagen referencial/Pixabay
La Paz, Bolivia

Un violento episodio conmocionó a vecinos de una calle que sería en La Paz, cuando una mujer atacó sin piedad a su pareja frente a testigos. La agresora no solo golpeó a su pareja con patadas, sino que incluso llegó a morderle la oreja.

El hombre, intentando escapar, fue perseguido por la mujer, quien continuó golpeándolo y llegó a propinarle una patada en la cabeza, dejándolo reducido en el suelo, mientras se limitaba a protegerse.

Vecinos que presenciaron la brutal escena intentaron intervenir, y al reclamarle que detuviera la agresión, la mujer también intentó agredirlos, incluyendo amenazas hacia la hija de uno de ellos. Solo después de la intervención verbal de los testigos, la agresora se alejó de la víctima.

El hecho ha generado alarma en la zona, donde los vecinos expresaron su preocupación por la violencia extrema que se vivió a plena luz del día.

