Rescatan a un cachorro atrapado en una tubería de desagüe en la zona sur de Cochabamba

Un pequeño perrito recibió una segunda oportunidad gracias a la rápida acción de vecinos y voluntarios en la zona sur. Un cachorro quedó atrapado dentro de una tubería de desagüe llena de barro, y su desesperado llanto alertó a quienes pasaban por el lugar.

“No sé cuántos serán, el chiquitito nomás hemos pillado. Una señorita lo tenía alzado y me dijo que, como son vecinos, lo van a cuidar. Nosotros somos inquilinos y no podemos criar, así que no sé dónde estará el dueño”, comentó una vecina, visiblemente preocupada.

El grupo de rescate Geos acudió al lugar para verificar si había más animales en peligro. Afortunadamente, solo un cachorro estaba atrapado dentro del tubo, mientras que otros seis se encontraban a salvo en la casa cercana.

“Nos llamaron porque había perritos atrapados en un canal. Al llegar, vimos que eran siete en total: cinco fuera de peligro dentro de la casa y dos que habían ingresado al canalito. Todos salieron bien y están fuera de peligro”, explicó Omar Lema, voluntario de Geos.

Tras minutos de tensión, el cachorrito fue liberado, cubierto de barro pero ileso, y recibido con aplausos y caricias por los vecinos que no dudaron en ensuciarse las manos para salvarlo. Una historia que recuerda que, incluso en medio de la ciudad, la solidaridad puede hacer la diferencia.

