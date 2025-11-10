Imágenes impactantes de explosión mortal que dejó ocho fallecidos en Nueva Delhi

Las autoridades de la India investigan la explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi, cerca del turístico Fuerte Rojo, que al menos mató este lunes a ocho personas e hirió a otras quince. El suceso se produjo poco antes de las 19:00 horas (13:30 GMT) en la capital india.

La policía informó de que la detonación se produjo dentro de un vehículo que circulaba junto a un semáforo en rojo en las proximidades del Fuerte Rojo, junto a una estación de metro, en una de las zonas más concurridas de la capital india.

Por el momento, las autoridades indias mantienen abiertas todas las hipótesis respecto a la explosión, según detalló en una conferencia de prensa el ministro del Interior de la India, Amit Shah.

"Mantenemos todas las hipótesis abiertas e investigamos desde todos los ángulos. Es muy difícil determinar la causa del incidente. Hasta que las muestras recuperadas en el lugar de la explosión sean analizadas por el Laboratorio Forense y la Guardia Nacional es difícil pronunciarse al respecto", dijo Shah tras ser preguntado por si la explosión se trató de un ataque terrorista.

"No descartamos ninguna hipótesis e investigaremos todas las posibilidades con determinación", añadió el ministro.

https://www.reduno.com.bo/internacional/matan-a-excandidato-a-alcalde-con-mas-de-100-disparos-en-guatemala-202511101120

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció, en un mensaje en su perfil de X, sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que revisó la situación con su equipo.

Las autoridades indias interrogan a dos personas relacionadas con la propiedad del vehículo para intentar trazar quien era su dueño actualmente.

La explosión inicial se extendió a varios vehículos, según las imágenes difundidas por los medios de comunicación y en las redes sociales.

Tras producirse el suceso, varias agencias -incluida la Agencia Nacional de Investigación (NIA), encargada de las pesquisas antiterroristas en la India- se desplegaron en la zona. La Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISF) lleva a cabo operaciones de seguridad en toda la región de Delhi, incluidos el metro de la capital, el Fuerte Rojo, los edificios gubernamentales y el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, que se encuentra en alerta máxima.

En otros estados del país, notablemente en los fronterizos con Nueva Delhi, se están realizando controles policiales y la seguridad se ha intensificado.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales y otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital. El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play