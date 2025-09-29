VIDEO: ¡Escándalo en viaje! Alumnos cantaron canciones antisemitas en Argentina

Un repudiable episodio conmociona a la comunidad educativa y a las redes sociales: un grupo de alumnos de quinto año de la Escuela Humano, de Canning, fue grabado cantando canciones antisemitas durante su viaje de egresados a Bariloche (Argentina).

En los videos que rápidamente se viralizaron, se escucha a los estudiantes corear frases como “Hoy quemamos judíos”, mientras un coordinador de la empresa de viajes los alentaba.

Tras la difusión del material, la escuela emitió un comunicado condenando el hecho y aclarando que los cánticos no representan los valores de la institución, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. También anunciaron que se pusieron en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y que adoptarán medidas disciplinarias contra los alumnos involucrados.

El texto oficial también apuntó contra la empresa de viajes y su coordinador, señalando que la institución no tiene vínculo con sus prácticas ni mensajes.

Por su parte, la compañía Baxtter difundió un comunicado a través de Instagram repudiando categóricamente los cánticos, asegurando que no reflejan los valores de respeto, igualdad y convivencia pacífica que promueven en sus servicios. La empresa agregó que redoblará esfuerzos para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir y concluyó con un contundente: “NUNCA MÁS ES AHORA”.

El episodio también generó repercusión política: el presidente Javier Milei publicó un breve mensaje en X calificando el hecho como “Repudiable, fin”.

El mensaje de Milei en repudio del video. Foto: Captura X / @Jmilei

