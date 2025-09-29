“Pequeño J”, el narco más buscado por Interpol, el cerebro detrás del triple crimen en Argentina (Video)

La cacería internacional está en marcha. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de apenas 20 años y oriundo de La Libertad, Perú, es hoy el narco más buscado de Argentina y uno de los rostros más perseguidos por Interpol, acusado de ser el autor intelectual del brutal triple femicidio que conmocionó a la ciudad bonaerense de Florencio Varela.

Las víctimas, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fueron atraídas con la promesa de una fiesta, pero terminaron en una verdadera emboscada mortal. Según la investigación, todo fue planeado por Pequeño J con un mensaje mafioso: la tortura y el asesinato de las jóvenes fueron transmitidos en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram, en una escalofriante demostración de poder.

Las autoridades describen a Pequeño J como un delincuente frío, sanguinario y sin códigos, capaz de disciplinar a su propia organización con métodos brutales. Se cree que el crimen fue ejecutado para enviar un mensaje a las “líneas medias” del narcotráfico que se atrevieron a desafiarlo.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, tras confirmar que Valverde intentaba huir del país, difundió su identidad y mejoró su imagen con inteligencia artificial para facilitar su captura. Con la orden de alerta roja de Interpol, el joven narco ahora es objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales.

En los últimos días, la policía allanó varios puntos clave, incluyendo un búnker en Barracas donde Pequeño J había dejado trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía, burlándose del operativo.

Cinco personas ya fueron detenidas, entre ellas dos parejas —una argentina y otra peruana— acusadas de participar en el crimen, además de Lázaro Víctor Sotacuro, capturado en Villazón, Bolivia, señalado como el conductor que trasladó a las víctimas hasta la casa del horror.

Pero Pequeño J sigue prófugo. Y mientras las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda, su nombre ya figura en la lista roja de Interpol como el criminal más peligroso y buscado del momento.

Mira la programación en Red Uno Play