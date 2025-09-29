En un operativo sorpresa, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a dos ciudadanos brasileños que fueron sorprendidos en posesión de dos armas de fuego calibre 9 milímetros y una bolsa con marihuana.

Las investigaciones preliminares apuntan a que ambos hombres tendrían vínculos con una organización criminal del vecino país, por lo que no se descarta que su presencia en territorio boliviano esté relacionada con actividades ilícitas de mayor alcance.

Dos brasileños armados y con droga son capturados en operativo de la Felcn. Foto: Red Uno

Tras su aprehensión, los dos sospechosos fueron presentados ante la autoridad competente y enviados con detención preventiva a la cárcel de El Abra, mientras continúan las pesquisas para dar con otros posibles integrantes de la red criminal.

Las autoridades de la Felcn anunciaron que en las próximas horas se brindarán más detalles sobre este caso y otras operaciones en curso contra el narcotráfico.

