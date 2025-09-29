“Mirá hasta dónde vinimos a buscar a estas princesas”, la frase que anticipó la pesadilla de tres mujeres

Las cámaras de seguridad no sólo revelaron el recorrido del terror de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) antes de ser asesinadas en Florencio Varela (Argentina). También permitieron reconstruir las últimas palabras que escucharon antes de la brutal tortura que terminó con sus vidas.

La secuencia quedó grabada en la retina de un testigo, la camioneta blanca llegó a toda velocidad hasta una esquina de Ciudad Evita, donde las tres jóvenes aguardaban. El conductor, un hombre de tez trigueña, vestimenta llamativa y una mano derecha cubierta de anillos dorados, abrió la puerta y pronunció una frase macabra: “Mirá hasta dónde vinimos a buscar a estas princesas.”

Lo dijo con una mezcla de burla y cinismo, ya sabiendo lo que ocurriría después. Minutos más tarde, esa camioneta se convertiría en el vehículo del horror. El recorrido continuó hacia la llamada “casa del horror” en Florencio Varela. Las cámaras siguieron cada movimiento: el momento en que las chicas subieron al vehículo, el trayecto a toda velocidad y, finalmente, la llegada al lugar donde serían asesinadas. La camioneta ingresó y nunca más salió con ellas vivas.

Dentro de la casa, según pruebas secuestradas de uno de los detenidos, se cometieron atrocidades, tras matar a dos de las jóvenes, los asesinos torturaron a Lara, la menor de 15 años. La fiscalía investiga si detrás del triple crimen hubo un ajuste de cuentas narco por dinero y drogas desaparecidas, tal como sugieren amenazas que Lara había recibido días antes.

El vehículo fue incendiado pocas horas después, en un intento desesperado por borrar las huellas del crimen. Sin embargo, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, asegura que hay más implicados y que el crimen tiene la firma de un grupo narco: “Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actuaron con salvajismo. Esto recién empieza”.

La comunidad sigue conmovida. La frase que marcó el inicio de la pesadilla —“Mirá hasta dónde vinimos a buscar a estas princesas”— resuena como un eco macabro en una causa que promete nuevas revelaciones.

