¡Recorrido del terror! Cámaras revelaron última travesía de las víctimas antes del triple crimen (Video)

En Argentina aún no se despierta del horror. Las imágenes de las cámaras de seguridad reconstruyeron minuto a minuto el último viaje de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que subieron a una camioneta blanca y nunca más regresaron con vida.

Ese trayecto, que comenzó como una simple salida, terminó convirtiéndose en la antesala de una de las masacres más escalofriantes de los últimos años.

Las grabaciones, claves en la investigación, muestran cómo el vehículo se detiene en una esquina de Ciudad Evita, donde las chicas aguardaban. Allí suben con aparente confianza. El conductor, según un testigo, llamaba la atención por su apariencia extravagante, piel trigueña, vestimenta llamativa y una mano derecha cargada de anillos dorados. “Mirá hasta dónde tuve que venir a buscar a estas tres princesas”, habría dicho con tono burlón, sabiendo lo que vendría después.

El recorrido continuó a alta velocidad por distintas calles del conurbano bonaerense, hasta llegar a la llamada “casa del horror” en Florencio Varela. Las cámaras fueron implacables, registraron cada movimiento del vehículo, desde el encuentro con las víctimas hasta su ingreso al lugar donde luego serían asesinadas. Lo más estremecedor es que esas mismas cámaras confirmaron que, tras ingresar, la camioneta jamás volvió a salir con ellas vivas.

Horas después, el vehículo apareció incendiado en plena madrugada, cerca de las 5, en lo que claramente fue un intento por borrar pruebas.

La investigación, que ahora lidera el fiscal Carlos Adrián Arribas, avanza sobre los cuatro detenidos, Miguel Villanueva, peruano de 27 años; Magali Guerrero, argentina de 28 y dueña de la casa; Ara Ibarra, prima de Guerrero de 18 años; y Andrés Parra, de 19, quien colaboraba con la limpieza del lugar. Sin embargo, para el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, hay más implicados y la brutalidad del hecho apunta a un grupo narco con conexiones mayores.

La causa incluye pruebas impactantes, audios, mensajes y videos del interior de la casa donde, tras asesinar a dos de las jóvenes, habrían torturado a la menor. Los investigadores también analizan si detrás del crimen hubo un ajuste de cuentas por drogas y dinero desaparecido, tal como advierten las amenazas que Lara había recibido días antes.

Mientras tanto, la comunidad exige justicia y cuestionó el accionar policial inicial, el abuelo de una de las chicas denunció que, al reportar la desaparición, le pidieron que esperara 48 horas para iniciar la búsqueda.

El triple crimen de Florencio Varela ya tiene rostros, pruebas y testimonios, pero el recorrido del terror que reconstruyeron las cámaras sigue revelando el grado de frialdad y violencia con el que actuaron los responsables.

Este fue el recorrido de las víctimas:

Mira la programación en Red Uno Play