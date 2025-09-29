Macabro hallazgo en Tiraque: investigan presunto caso de necrofilia tras profanación de tumba

El municipio de Tiraque, en el departamento de Cochabamba, se vio sacudido este fin de semana por un hecho tan insólito como perturbador, un presunto caso de necrofilia.

Según la denuncia que circuló en redes sociales, familiares de la fallecida encontraron el nicho abierto y el cuerpo sin sus prendas íntimas, lo que hace presumir que alguien habría mantenido relaciones con el cadáver.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, confirmó que la Policía investiga el caso ocurrido el pasado sábado.

“El personal policial del Valle Alto y la Felcc realizaron la verificación en el lugar y se ha puesto el caso a conocimiento del Ministerio Público. Se está analizando el tipo penal porque actualmente no existe una figura específica para abrir un proceso por este hecho. La investigación continúa”, indicó la autoridad.

Por ahora, no hay personas arrestadas ni mayores detalles sobre la identidad de la fallecida, pero la conmoción crece en la población mientras se espera un informe oficial que confirme lo sucedido y determine responsabilidades.

