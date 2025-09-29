TEMAS DE HOY:
Comunidad

Dueño del gato amarrado en Mayorazgo rompe el silencio tras la polémica

Tras el operativo, personal de Zoonosis verificó que el animal presentaba heridas leves y posibles signos de exposición al sol.

Ligia Portillo

29/09/2025 14:19

Dueño del gato amarrado en Mayorazgo rompe el silencio tras la polémica. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La imagen de un gato amarrado en plena acera, desesperado y tratando de liberarse, generó indignación en redes sociales y la intervención inmediata de la Unidad de Zoonosis en Mayorazgo, Cochabamba. Sin embargo, tras la viralización del video, el propietario del animal dio su versión de los hechos, defendiendo su actuar y asegurando que nunca tuvo la intención de maltratarlo.

“Cuando está suelto, el gato se sube al techo, molesta a los vecinos. Por eso lo tenemos controlado. Siempre lo cuidamos, le damos su comidita, no es que lo maltratemos”, explicó el hombre, quien reconoció tener entre 12 y 14 gatos en su vivienda, algunos de los cuales ya fallecieron recientemente.

El dueño también admitió que ninguno de sus felinos está esterilizado. “No lo puedo tocar como a un ser humano para decidir, voy a consultar con los doctores a ver qué me recomiendan. Mañana tengo que ir a dar mis descargos, voy a llevar al gatito y tratar de solucionar esto”, afirmó.

Tras el operativo, personal de Zoonosis verificó que el animal presentaba heridas leves y posibles signos de exposición al sol, por lo que exigió la presentación de certificados de vacunación, esterilización y tratamiento médico.

“Más allá de las justificaciones, amarrar a un animal es maltrato. Se hará seguimiento al caso y se verá la sanción correspondiente”, señalaron desde la Unidad de Zoonosis.

El debate en redes continúa, mientras vecinos y activistas piden un control más estricto y la aplicación de la Ley 700 de Defensa de los Animales para evitar que situaciones similares se repitan.

 

