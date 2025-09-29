Tragedia: Padre e hijo cayeron a un barranco de Cochabamba, el niño agonizó dos días

Cochabamba quedó conmocionada tras la trágica muerte de un padre y su pequeño hijo de cuatro años en el sector de Carcaje, Valle Alto. El hecho, que aún está bajo investigación, apunta a que el hombre habría caído con su vehículo por un barranco el pasado viernes 26 de septiembre, falleciendo en el acto, mientras que el menor agonizó durante dos días antes de perder la vida.

El director de la Unidad de Tránsito, Cnl. Fernando Aragón, informó que vecinos de la comunidad de Tolata dieron aviso a las autoridades luego de encontrar el vehículo siniestrado. Al llegar al lugar, personal policial recuperó los cuerpos de Pablo B. R., de 47 años, y del niño de 4 años, ambos con signos de haber permanecido varios días en el lugar.

“Se trata de un embarrancamiento con muerte de persona que ocurrió el viernes 26 a las 10:30. Se recuperó el cadáver del señor Bascopé y del menor, quienes ya presentaban rigidez cadavérica. Según versiones preliminares, el niño habría sobrevivido un tiempo después del accidente”, indicó Aragón.

La principal hipótesis es que se trató de un accidente de tránsito; sin embargo, la confirmación sobre el tiempo de muerte del niño y las causas exactas aún dependen de peritajes forenses y toxicológicos. De momento, se descartó que el menor haya sido golpeado o envenenado por su padre.

Las investigaciones continúan, y las autoridades no descartan ampliar la pesquisa si surgen nuevos indicios sobre lo ocurrido en este trágico hecho que enluta a toda una comunidad.

Mira la programación en Red Uno Play