Indignación en Mayorazgo: Gato amarrado desata denuncia por maltrato animal en Cochabamba

Vecinos de la zona norte de Mayorazgo, en Cochabamba, denunciaron un presunto caso de maltrato animal luego de que se viralizaran imágenes de un gato amarrado con un cordón en la puerta de una vivienda. El animal, que según testigos, "permanecía atado día y noche, maullaba desesperadamente durante horas", y fue lo que encendió las alarmas en el vecindario.

Las imágenes, compartidas por vecinos en grupos de la OTB y en redes sociales, muestran al felino inmovilizado en el portón de un garaje, en pleno sol y en riesgo de ser atacado por otros animales. Los denunciantes aseguran que esta situación se repetía desde hace meses y exigieron la intervención inmediata de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (POFOMA) y la Unidad de Zoonosis.

“Todos los días escuchábamos al gatito llorar. Temíamos que algún perro callejero lo atacara”, relató uno de los vecinos a Notivisión, mientras otros aseguraban que en la vivienda había más felinos en condiciones similares.

Tras la viralización del caso, personal de Zoonosis llegó al lugar para verificar la denuncia y notificar a los propietarios del animal. Según informaron, los dueños argumentaron que el gato estaba amarrado para evitar que escapara, ya que no estaba castrado y temían que se apareara con una gata en celo que también se encontraba en el domicilio.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que ninguna justificación valida el maltrato animal y recordaron que la Ley 700 de Defensa de los Animales y la Ley 1147 de Tenencia Responsable prohíben estas prácticas. “El gato presenta heridas en la piel, posiblemente por peleas con otros felinos y exposición al sol. Se ha pedido a los dueños que presenten certificados de vacunas, tratamiento médico y documentos de esterilización”, informó uno de los funcionarios de Zoonosis.

Los propietarios fueron notificados y deberán comparecer para presentar sus descargos. Además, se exigirá un compromiso de esterilización y condiciones adecuadas para todos los animales que habitan en el domicilio. La investigación continúa y las autoridades evalúan una posible sanción en caso de confirmarse el maltrato animal.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y piden mayor control a las autoridades para evitar que hechos similares se repitan.

Mira la programación en Red Uno Play