VIDEO: Vecinos denuncian cruel maltrato a un gato en la zona norte de Cochabamba

Un caso estremecedor de maltrato animal conmociona a la zona norte de Cochabamba. Vecinos de la calle Mama Quri, entre Sumaj Llajta y Chimpu Uma, alertaron a nuestro medio tras captar imágenes que muestran a un gato amarrado al portón de un domicilio, con signos evidentes de sufrimiento.

El felino, de color blanco, permanecía atado con una cuerda, visiblemente asustado y lastimándose el cuello. Según los vecinos, el animal estaría sometido a esta situación de manera constante, llorando de manera desgarradora durante todo el día.

Preocupados por el estado del gato, los ciudadanos del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades de Zoonosis y a cualquier institución de protección animal para que intervengan y rescaten al felino.

“Está todo el tiempo amarrado, llora mucho y da pena verlo así. Necesitamos que alguien haga algo”, aseguraron los vecinos, quienes se declaran impotentes ante la crueldad hacia el animal.

La denuncia abre nuevamente el debate sobre el maltrato animal.

