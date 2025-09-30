“Mi tío es buena persona”, dijo Florencia la sobrina de Sotacuro sobre el triple crimen en Argentina

Florencia, la mujer que viajaba en el auto blanco señalado como vehículo de apoyo en el secuestro y posterior asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), rompió el silencio antes de ser detenida. Horas antes de su captura, defendió con fuerza a su tío, Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto implicado en la causa.

“El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, relató Florencia en diálogo con TN. Poco después de dar estas declaraciones, fue arrestada a la salida de un estudio de televisión en Palermo y trasladada a la DDI de La Matanza, donde quedó a disposición de la Justicia.

La joven insistió en que no tiene ninguna relación con el triple crimen y que puede probarlo: “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver. Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”.

Florencia aseguró que nunca estuvo en la casa donde asesinaron a las chicas y negó conocer a las víctimas. “Nos dejaron en Bajo Flores a las 12.48 y después se fue. No conocía a nadie, no estuve en esa casa”, subrayó.

Con respecto a Sotacuro, quien fue detenido en Bolivia tras cruzar ilegalmente la frontera y luego trasladado a Buenos Aires, la joven lo defendió con firmeza: “Víctor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico. Es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”.

El abogado de Sotacuro, Guillermo Endi, también advirtió que su defendido recién ahora es vinculado directamente al caso y adelantó que el punto clave será establecer sus movimientos durante la madrugada del crimen: “Hasta la 1:30 de la mañana son todos inocentes. Lo que hay que determinar es qué hizo desde esa hora hasta las 5.30, cuando regresó a Bajo Flores. Nosotros vamos a investigar todo el recorrido”.

La causa por el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara sigue sumando capítulos. Mientras avanza la indagatoria, las declaraciones de Florencia ponen en primer plano la defensa de Sotacuro, señalado como el conductor del auto que habría dado apoyo a los asesinos.

Ésta la declaración:

