Interpol y la Policía realizan operativos en Santa Cruz en busca de ‘Pequeño J’, acusado del triple crimen

Efectivos de Interpol realizaron operativos en diferentes puntos de Bolivia en busca de Tony Valverde Victoriano, apodado como ‘Pequeño J’, sindicado como el autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en Argentina.

Cerca de 40 policías ingresaron a la Terminal Bimodal de Santa Cruz, luego de que las autoridades argentinas emitieran una alerta migratoria en la región.

Según una de las hipótesis del servicio de Inteligencia argentino, uno de los prófugos podría encontrarse en el departamento cruceño.

El despliegue es parte de un trabajo coordinado entre las policías de Argentina, Paraguay y Bolivia, donde se activaron las alertas migratorias.

Valverde, señalado como jefe narco, habría ordenado el secuestro, tortura y asesinato de las tres víctimas. Actualmente tiene un pedido de captura internacional.

Detenidos por el caso

Hasta el momento, los capturados son:

Magalí Celeste González Guerrero (28)

Andrés Maximiliano Parra (18)

Iara Daniela Ibarra (19)

Miguel Ángel Villanueva Silva (27)

Todos fueron trasladados al penal de Melchor Romero en Argentina.

Además, el fin de semana fueron detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, en Villazón (Bolivia), y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde fueron enterradas las víctimas.

