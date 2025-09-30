TEMAS DE HOY:
Mujer atropellada Tentativa de Feminicidio Hallan restos óseos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Qué respuesta dio el sindicato de micros tras el atropello fatal de una mujer?

El sindicato de micros aseguró que el chofer involucrado asumirá la responsabilidad y responderá ante la familia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/09/2025 8:03

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por un micro la mañana del lunes en pleno centro cruceño. El hecho conmocionó a los transeúntes y reavivó el debate sobre la seguridad vial en la ciudad.

Segundo Ricaldi, dirigente del sindicato de micros, ofreció declaraciones respecto al accidente. “Dar las condolencias a la familia doliente. Son accidentes que pasan por descuidos, tanto de la víctima como del chofer, pero sobre todo recomendamos a los conductores que tengan prudencia al manejar”, señaló.

El dirigente también hizo un llamado a las autoridades para que despejen las aceras de la calle Charcas, donde ocurrió el accidente, debido a que “están llenas de letreros que dificultan la visibilidad y movilidad”. Aclaró que no buscan culpar a nadie, pero insistió en que son accidentes fortuitos que se pueden evitar con mayor precaución.

En cuanto a las responsabilidades, Ricaldi aseguró que “el chofer va a responder ante la familia, nadie se ha escapado y eso es lo más importante”. Añadió que desde el sindicato piden que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, también hizo un llamado a los peatones para que mantengan la precaución y la prudencia al transitar por la ciudad, recordando que “la seguridad vial es responsabilidad de todos”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD