¿Qué respuesta dio el sindicato de micros tras el atropello fatal de una mujer?

Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por un micro la mañana del lunes en pleno centro cruceño. El hecho conmocionó a los transeúntes y reavivó el debate sobre la seguridad vial en la ciudad.

Segundo Ricaldi, dirigente del sindicato de micros, ofreció declaraciones respecto al accidente. “Dar las condolencias a la familia doliente. Son accidentes que pasan por descuidos, tanto de la víctima como del chofer, pero sobre todo recomendamos a los conductores que tengan prudencia al manejar”, señaló.

El dirigente también hizo un llamado a las autoridades para que despejen las aceras de la calle Charcas, donde ocurrió el accidente, debido a que “están llenas de letreros que dificultan la visibilidad y movilidad”. Aclaró que no buscan culpar a nadie, pero insistió en que son accidentes fortuitos que se pueden evitar con mayor precaución.

En cuanto a las responsabilidades, Ricaldi aseguró que “el chofer va a responder ante la familia, nadie se ha escapado y eso es lo más importante”. Añadió que desde el sindicato piden que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, también hizo un llamado a los peatones para que mantengan la precaución y la prudencia al transitar por la ciudad, recordando que “la seguridad vial es responsabilidad de todos”.

Mira la programación en Red Uno Play