Real Madrid arrolla 5-0 a Kairat Almaty con un hat-trick de Mbappé

Los Merengues dominaron de principio a fin y se impusieron con contundencia en la segunda fecha de la competición, mostrando un rendimiento ofensivo impecable.
30/09/2025 19:01
Escuchar esta nota
Real Madrid se adueñó del encuentro en el Almaty Central Stadium y goleó 5-0 a Kairat Almaty. Kylian Mbappé fue la gran figura del partido, marcando un hat-trick a los 24’ del primer tiempo (de penal), 6’ y 27’ del segundo tiempo. Eduardo Camavinga (37’ 2T) y Brahim Díaz (47’ 2T) completaron la goleada merengue.
Mbappé destacó no solo por sus goles, sino también por sus ocho remates al arco y 22 pases correctos. Dani Ceballos también tuvo un papel determinante, repartiendo 120 pases correctos y aportando fluidez al juego. Entre los momentos más llamativos, Mbappé dejó en evidencia la defensa rival con un caño a Egor Sorokin a los 43 minutos del primer tiempo.
El técnico Xabier Alonso Olano alineó un 4-5-1 con Courtois en portería y un mediocampo sólido que incluyó a Ceballos, Tchouaméni y Vinicius Júnior, mientras que Rafael Urazbakhtin buscó resistencia con un 4-4-2 que no logró contener la intensidad merengue.
Con este resultado, Real Madrid se prepara ahora para recibir a Juventus en el Santiago Bernabéu, mientras que Kairat Almaty visitará a Pafos en la próxima jornada.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00