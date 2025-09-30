Real Madrid arrolla 5-0 a Kairat Almaty con un hat-trick de Mbappé

Real Madrid se adueñó del encuentro en el Almaty Central Stadium y goleó 5-0 a Kairat Almaty. Kylian Mbappé fue la gran figura del partido, marcando un hat-trick a los 24’ del primer tiempo (de penal), 6’ y 27’ del segundo tiempo. Eduardo Camavinga (37’ 2T) y Brahim Díaz (47’ 2T) completaron la goleada merengue.

Mbappé destacó no solo por sus goles, sino también por sus ocho remates al arco y 22 pases correctos. Dani Ceballos también tuvo un papel determinante, repartiendo 120 pases correctos y aportando fluidez al juego. Entre los momentos más llamativos, Mbappé dejó en evidencia la defensa rival con un caño a Egor Sorokin a los 43 minutos del primer tiempo.

El técnico Xabier Alonso Olano alineó un 4-5-1 con Courtois en portería y un mediocampo sólido que incluyó a Ceballos, Tchouaméni y Vinicius Júnior, mientras que Rafael Urazbakhtin buscó resistencia con un 4-4-2 que no logró contener la intensidad merengue.

Con este resultado, Real Madrid se prepara ahora para recibir a Juventus en el Santiago Bernabéu, mientras que Kairat Almaty visitará a Pafos en la próxima jornada.

Mira la programación en Red Uno Play