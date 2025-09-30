TEMAS DE HOY:
Violencia contra la Mujer Violencia Familiar DENUNCIA

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Real Madrid arrolla 5-0 a Kairat Almaty con un hat-trick de Mbappé

Los Merengues dominaron de principio a fin y se impusieron con contundencia en la segunda fecha de la competición, mostrando un rendimiento ofensivo impecable. 

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 19:01

Foto: Internet.
Kazajistán.

Escuchar esta nota

Real Madrid se adueñó del encuentro en el Almaty Central Stadium y goleó 5-0 a Kairat Almaty. Kylian Mbappé fue la gran figura del partido, marcando un hat-trick a los 24’ del primer tiempo (de penal), 6’ y 27’ del segundo tiempo. Eduardo Camavinga (37’ 2T) y Brahim Díaz (47’ 2T) completaron la goleada merengue.

Mbappé destacó no solo por sus goles, sino también por sus ocho remates al arco y 22 pases correctos. Dani Ceballos también tuvo un papel determinante, repartiendo 120 pases correctos y aportando fluidez al juego. Entre los momentos más llamativos, Mbappé dejó en evidencia la defensa rival con un caño a Egor Sorokin a los 43 minutos del primer tiempo.

El técnico Xabier Alonso Olano alineó un 4-5-1 con Courtois en portería y un mediocampo sólido que incluyó a Ceballos, Tchouaméni y Vinicius Júnior, mientras que Rafael Urazbakhtin buscó resistencia con un 4-4-2 que no logró contener la intensidad merengue.

Con este resultado, Real Madrid se prepara ahora para recibir a Juventus en el Santiago Bernabéu, mientras que Kairat Almaty visitará a Pafos en la próxima jornada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD