¡Terrible! Atacó a su esposa con una tijera tras ser descubierto con otra mujer en Colquiri, La Paz

El hecho se registró en la región de Cholla, en Colquiri, La Paz, donde una mujer de 27 años. fue brutalmente agredida por su pareja, quien le provocó heridas con una tijera.

“Signos de violencia, tenía golpes en la cara, asimismo heridas, cortes en las manos, en los pies y una herida a punzo cortante a la altura del abdomen, según se ha podido colectar indicios en un principio se ha colectado una tijera que según la denunciante con ese objeto le habría agredido el esposo”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

Tras el ataque, el hombre inicialmente se dio a la fuga, sin embargo, horas después fue aprehendido y trasladado a celdas policiales.

Según el reporte de la Policía, la agresión se habría producido por un tema sentimental, ya que la pareja, lo habría sorprendido con otra mujer.

“El señor el fin de semana habría cobrado un dinero, sería minero de la zona de Colquiri, habría cobrado su salario y se habría constituido a la ciudad de Oruro y la esposa se habría constituido sin ponerle en conocimiento a esta ciudad y le habría encontrado con otra pareja”, agregó el jefe policial.

