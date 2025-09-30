Aprehenden al exgerente de Emapa, Franklin Flores, por presunta corrupción

Este martes, aprehendieron a Franklin Richard Flores, exgerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por orden del Ministerio Público, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.

De acuerdo con fuentes oficiales, el proceso abierto contra Flores incluye los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.

La pesquisa se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto de una planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto, además de movimientos financieros no justificados detectados en sus cuentas bancarias.

La Fiscalía sostiene que Flores, junto a otros exfuncionarios de Emapa, habría ocasionado un daño económico al Estado a través de una administración cuestionada de los recursos públicos. La investigación se encuentra registrada bajo el CUD N.º 201102012504056.

Tras su aprehensión, el exejecutivo fue trasladado a las dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde debe prestar su declaración informativa en las próximas horas.

