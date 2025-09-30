TEMAS DE HOY:
DENUNCIA EXplosión de Sauna Inseguridad

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden al exgerente de Emapa, Franklin Flores, por presunta corrupción

Tras su aprehensión, el exejecutivo fue trasladado a las dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc).

Charles Muñoz Flores

30/09/2025 15:47

El gerente de Emapa, Franklin Flores. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este martes, aprehendieron a Franklin Richard Flores, exgerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por orden del Ministerio Público, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.

De acuerdo con fuentes oficiales, el proceso abierto contra Flores incluye los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.

La pesquisa se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto de una planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto, además de movimientos financieros no justificados detectados en sus cuentas bancarias.

La Fiscalía sostiene que Flores, junto a otros exfuncionarios de Emapa, habría ocasionado un daño económico al Estado a través de una administración cuestionada de los recursos públicos. La investigación se encuentra registrada bajo el CUD N.º 201102012504056.

Tras su aprehensión, el exejecutivo fue trasladado a las dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde debe prestar su declaración informativa en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD