Tarija: Festejaba su cumpleaños y cayó del tercer piso; investigan si la empujaron

El hecho se registró en la ciudad de Tarija, donde personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), investiga el incidente que sufrió una joven fue provocado o se trató de un accidente.

Según los antecedentes del hecho, la joven y un grupo de amigos, celebraban el cumpleaños de la víctima, y en medio del consumo de bebidas alcohólicas, habría terminado cayendo.

“Estamos en un proceso de investigación para establecer la verdad histórica, qué es lo que ha pasado con ese suceso, si ha sido un hecho involuntario, o en su caso ha sido provocado por alguna otra persona”, informaron desde la Policía.

Tomarán las declaraciones de todas las personas que estuvieron presentes, para poder determinar si el hecho fue provocado, por lo que se manejan dos hipótesis.

“Supuestamente estaban compartiendo y lamentablemente hubiese perdido el equilibrio y la otra de que quizás por alguna otra persona hubiese sido lamentablemente empujada para que se suscite ese hecho”, agrega el reporte policial.

