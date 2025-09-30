Efectivo policial lucha por su vida en terapia intensiva tras ser apuñalado en Santa Cruz

En Santa Cruz, un efectivo policial se debate entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de una brutal agresión con arma blanca en la madrugada de este martes. El oficial presenta un estado de salud grave después de recibir, al menos, siete puñaladas.

Según el informe del director de la Clínica Melendres, Bernardo Ortiz, el paciente ingresó al servicio de emergencias a las 4:30 de la madrugada en muy mal estado general. "Llega en muy mal estado general, ingresa por el servicio de emergencias, presentando un trauma penetrante de tórax por arma blanca, un hemoneumotórax izquierdo y trauma penetrante de abdomen", detalló Ortiz.

El examen físico inicial constató que el efectivo recibió entre cinco a siete puñaladas. La gravedad de las heridas requirió una acción inmediata, ya que existe compromiso de órganos.

"Inmediatamente se estabiliza al paciente y se le ingresa a quirófano para su toma de conducta", explicó el director de la clínica. Tras una cirugía de urgencia para estabilizarlo y realizar los procedimientos correspondientes, el policía fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Allí, su seguimiento y manejo es multidisciplinario, involucrando a las especialidades de cirugía de tórax y cirujano general.

