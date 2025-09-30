¡Conmoción! Beisbolista recibe un pelotazo en la cara y es hospitalizado (Video)

El bateador de los Guardianes de Cleveland sufrió un fuerte impacto mientras se preparaba para batear, provocando conmoción en el estadio y la suspensión temporal del juego.
30/09/2025 14:04
Una jornada de béisbol se tornó dramática en el Progressive Field de Cleveland, cuando David Fry, bateador designado de los Guardianes, fue golpeado en la cara por una pelota lanzada a gran velocidad durante un partido contra los Tigres de Detroit. La pelota, enviada por el lanzador Tarik Skubal, alcanzó casi 160 km/h, provocando que Fry cayera al suelo de inmediato y dejara a los espectadores y compañeros consternados.
El impacto obligó a detener el juego mientras el equipo médico asistía al jugador en el terreno. Fry fue retirado en carrito hacia el hospital para recibir atención especializada y realizar estudios, quedando en observación para evaluar posibles lesiones.
El manager de Cleveland, Stephen Vogt, expresó su preocupación: “Todos estamos pensando en David y su familia. Fue un momento realmente aterrador para todos nosotros, aunque estamos aliviados de que pueda recibir atención médica de inmediato”.
El incidente destacó la peligrosidad de los lanzamientos a alta velocidad y la importancia de la protección en el béisbol, dejando a los fanáticos y al equipo a la espera de conocer la evolución del jugador tras este golpe inesperado.
