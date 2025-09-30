TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Conmoción! Beisbolista recibe un pelotazo en la cara y es hospitalizado (Video)

El bateador de los Guardianes de Cleveland sufrió un fuerte impacto mientras se preparaba para batear, provocando conmoción en el estadio y la suspensión temporal del juego. 

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 14:04

Momento cuando el jugador cae impactado por la pelota de beisbol. Foto: Internet.
Estados Unidos.

Una jornada de béisbol se tornó dramática en el Progressive Field de Cleveland, cuando David Fry, bateador designado de los Guardianes, fue golpeado en la cara por una pelota lanzada a gran velocidad durante un partido contra los Tigres de Detroit. La pelota, enviada por el lanzador Tarik Skubal, alcanzó casi 160 km/h, provocando que Fry cayera al suelo de inmediato y dejara a los espectadores y compañeros consternados.

El impacto obligó a detener el juego mientras el equipo médico asistía al jugador en el terreno. Fry fue retirado en carrito hacia el hospital para recibir atención especializada y realizar estudios, quedando en observación para evaluar posibles lesiones.

El manager de Cleveland, Stephen Vogt, expresó su preocupación: “Todos estamos pensando en David y su familia. Fue un momento realmente aterrador para todos nosotros, aunque estamos aliviados de que pueda recibir atención médica de inmediato”.

El incidente destacó la peligrosidad de los lanzamientos a alta velocidad y la importancia de la protección en el béisbol, dejando a los fanáticos y al equipo a la espera de conocer la evolución del jugador tras este golpe inesperado.

