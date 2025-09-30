¿Cuánto vale Villamil en la actualidad? Esta es la respuesta del presidente de Liga de Quito

El presidente de Liga Universitaria de Quito, Isaac Álvarez, reveló en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, que el mediocampista boliviano Gabriel Villamil tiene un valor superior al millón de dólares y destacó su importancia dentro de la cancha.

Álvarez explicó que la cifra no fue difundida por el club, pero aseguró que el monto actual del jugador de Bolívar es mucho más alto del que se especulaba. “Gabriel es un futbolista obrero, siempre presente en el campo, generando juego y obstaculizando al rival. Tiene gran participación por el sector derecho, asociándose con Dani de la Cruz o Lizandro Azulgaray”, manifestó.

El dirigente ecuatoriano también resaltó la capacidad de Villamil para rematar desde media y larga distancia, recordando goles trascendentes en momentos clave. “Anotó en la final del campeonato en diciembre pasado y su gol en la Copa Libertadores frente a Botafogo fue determinante”, agregó.

Con estas declaraciones, la proyección internacional de Villamil cobra mayor fuerza, confirmando que el futbolista boliviano es una de las cartas de peso en el mercado regional.

