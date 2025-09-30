Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en plena vía pública de El Alto

Reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida abandonado en plena vía pública, en la zona Mariscal Sucre de la ciudad de El Alto.

El hecho se habría suscitado este lunes, cuando vecinos pudieron observar que una mujer se encontraba tirada en el piso, según refieren la misma tenía signos aparentes de violencia.

La mujer se encontraba descalza abandonada en la acera, cerca de pajonales y tierra. Los vecinos aseguran que el lugar es oscuro, ya que no existiría alumbrado público.

El hallazgo causó alarma y temor entre los vecinos, ya que señalan que existe gran inseguridad. Afirman que existía un taxi pasando por el lugar en horas de la madrugada y posiblemente fue quien abandonó el cuerpo ya que por la noche no se encontraba en el lugar.

Piden a las autoridades mayor seguridad e investigar el hecho, ante un posible feminicidio.

