“Me la dejaron tirada”: Hija clama justicia y abogado denuncia imprudencia tras mortal atropello

La trágica muerte de Felicia Bravo, una mujer de la tercera edad atropellada por un micro en el centro de la ciudad, ha generado indignación en la ciudadanía.

La víctima, una comerciante que solía vender comida en el mercado Mutualista, fue embestida por el vehículo en circunstancias que aún se investigan. Su familia clama por justicia y denuncia negligencia e imprudencia por parte del conductor.

Carla Rivera, hija de la fallecida, relató entre lágrimas los últimos momentos que compartió con su madre, quien mantenía una rutina diaria marcada por la fe y el trabajo.

“Todos los días mi mamá salía temprano a la iglesia San Andrés, luego iba a la Catedral, pasaba por el cementerio y terminaba en el mercado. No pasaba por ninguna necesidad, pero quería ganarse sus pesitos”, contó en el programa El Mañanero.

Carla explicó que su madre era independiente y no podía retenerla en casa. “He visto comentarios que preguntan por qué salía sola, pero ella era comerciante y no quería dejar de trabajar. Vivíamos juntas. Lo último que me dijo fue ‘después voy y te ayudo, hija’. Eso fue lo último que hablamos”.

La joven también denunció que su madre fue abandonada tras el impacto. “Me la dejaron votada. Fue un taxista el que la recogió. Me llamaron a las 3 de la tarde para decirme que estaba en el hospital de la Pampa y tenía que ir a reconocerla”.

Por su parte, el abogado de la familia, Romel Ipamo, señaló que el caso revela una grave falta de educación y control vial en la ciudad.

“Este hecho consterna a toda la sociedad porque aparentemente nadie está seguro en las calles. El punto ciego al que se refieren es el momento en que la señora se agacha a recoger su monedero y el conductor no la ve. Pero lo más grave es que el chofer arrancó girando, sin mirar al frente. Eso es imprudencia”, afirmó.

Ipamo añadió que la magnitud del impacto sugiere exceso de velocidad. “La señora quedó desmembrada. Esto nos da a entender que el micro arrancó con una velocidad extrema. No podemos seguir permitiendo que se maten personas por falta de educación vial”.

Actualmente, el conductor del micro se encuentra aprehendido, no presentaba signos de consumo de alcohol, y el vehículo fue secuestrado por las autoridades. Se aguarda la audiencia de medidas cautelares.

Mira la programación en Red Uno Play