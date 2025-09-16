Video muestra cómo un vehículo atropella a una mujer en Villa Copacabana, La Paz

Una mujer fue atropellada por un vehículo en la avenida Costanerita, ubicada en la zona de Villa Copacabana de La Paz. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo la víctima caminaba por la vía cuando fue embestida por un motorizado. El impacto la lanzó contra un vehículo estacionado y posteriormente cayó al piso.

Un estudiante que transitaba por el lugar acudió a socorrerla, mientras que el conductor responsable abandonó la escena y se dio a la fuga junto con el vehículo.

Los familiares de la víctima, al enterarse del accidente, expresaron su consternación y pidieron a la población y autoridades colaboración para dar con el vehículo y el autor del hecho.

