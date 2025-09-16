Identifican y arrestan al chofer que atropelló a una mujer en Villa Copacabana, La Paz

El mayor Edwin Loma, jefe de la Unidad especiales de la Unidad Operativa de Tránsito, informó este lunes a Red Uno, que se pudo identificar al chofer y al vehículo, que embistió a una mujer en la zona Villa Copacabana de la ciudad de La Paz.

“Se tuvo que lamentar un hecho de tránsito, que se suscitó hoy por la mañana en Villa Copacabana, informar que se tiene plenamente identificado al conductor, y al vehículo también en este momento están siendo conducidos a dependencias de tránsito, para continuar con las labores investigativas”, manifestó Loma.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa, como la mujer fue atropellada por un vehículo en la Costanerita, cuando se encontraba caminando.

El vehículo la impacta haciendo que la mujer choque contra otro vehículo estacionado, y posteriormente cae al piso. Un estudiante que estaba caminando por el lugar procede a socorrerla, mientras que el chofer junto al vehículo se da a la fuga.

La mujer pese al golpe fuerte y violento acudió a dependencias policiales a realizar la denuncia, la misma llevaba muletas.

“En este caso estamos en etapa investigativa y lo resolveremos en las próximas horas. Respecto a la recomendación es importante que los conductores, en caso de tener un atropello a peatones lo primero es siempre la víctima y socorrerlos, para no empeorar su situación”, afirmó Loma.

