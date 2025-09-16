TEMAS DE HOY:
Policial

¡Trágico! Un muerto tras grave accidente de tránsito suscitado en la Av. G77, Santa Cruz

El vehículo transportaba cemento de Santa Cruz a Warnes. El conductor habría perdido el control antes del vuelco.

Jhovana Cahuasa

15/09/2025 20:41

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un accidente de tránsito registrado este lunes en inmediaciones de la avenida G77, en Santa Cruz, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, según reportes preliminares.

El hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó que la movilidad terminara volcada a un costado de la vía. A bordo viajaban dos personas, quienes estaban trasladando cemento desde Santa Cruz hacia Warnes.

 

 

Efectivos de la División de Accidentes de Tránsito, junto con otras unidades policiales, se desplazaron hasta el lugar para levantar evidencias y determinar las causas exactas del accidente.

Por ahora, no se han revelado las identidades de las personas involucradas ni la condición del segundo ocupante del vehículo. Se espera un informe detallado respecto al hecho.

 

 

 

 

 

 

