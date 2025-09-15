TEMAS DE HOY:
Policial

Denuncian que un adolescente de 14 años abusó a una niña de 8 dentro de un colegio en Santa Cruz

Según la denuncia el hecho se suscitó presuntamente en el baño de una unidad educativa del Plan 3.000, donde el menor de 14 años habría abusado a una niña de 8 años.

Red Uno de Bolivia

15/09/2025 8:30

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un menor de 14 años fue denunciado por presuntamente haber sido sorprendido abusando sexualmente a una niña de 8 años, dentro del baño de una unidad educativa ubicada en la zona del Plan 3.000 de Santa Cruz.

“Que se haga responsable la directora del colegio, a mi sobrinita el muchacho la tenía en el baño, por favor exijo justicia, mi sobrinita tiene 8 años”, manifestó la tía de la víctima.

Según la denunciante el adolescente tendría 14 años de edad. Las cámaras de seguridad del colegio, habrían registrado el momento en que los menores ingresaron al baño.

El hecho se suscitó este domingo, dentro de una actividad que se realizó en la unidad educativa.

“En el baño lo encontraron, y en este momento su padre y su madre se encuentran en la EPI 3. La directora lo vio en la cámara que tenía en el baño, sino no sabríamos nada, por favor exigimos que se haga justicia”, afirmó la tía de la víctima.

Según refieren la junta escolar habría realizado una actividad que contaba con la participación de los padres. Entre tanto la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Policía del Plan 3.000 investiga el caso.

 

