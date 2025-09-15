TEMAS DE HOY:
Policial

Video: ¡Terrible! Así se enfrentaron supuestas pandillas con machetes, piedras y botellas en el Plan 3.000

Según testigos del hecho, los involucrados se agredieron con machetes, piedras y botellas, generando preocupación y temor en la zona. Piden a las autoridades mayor seguridad.

Red Uno de Bolivia

15/09/2025 6:49

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un terrible enfrentamiento se suscitó este domingo en horas de la noche en inmediaciones del barrio Samaria, de la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, donde supuestas pandillas se agarraron a golpes.

Según testigos del hecho los involucrados en el enfrentamiento se agredieron con machetes, piedras y botellas, generando preocupación y temor en la zona.

Señalan que los enfrentamientos supuestamente se suscitaron debido a que pretendían hacer respetar a su barrio, las familias se sienten atemorizadas, piden a la policía brindar seguridad.

En las imágenes captadas respecto a los enfrentamientos, se puede ver como grupos de jóvenes se enfrentan entre sí, el hecho se suscitó por varios minutos y generan alarma entre la población.

