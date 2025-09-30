Dos aprehendidos por irregularidades en la planta procesadora de papa de Emapa

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó este martes la aprehensión del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, y de la fiscal de obra del proyecto, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de la planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto.

“El Ministerio Público, en función a una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, está realizando el proceso de investigación por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros delitos. Por lo que se ha emitido órdenes de aprehensión y citación contra algunas personas identificadas como posibles responsables”, explicó Ríos en contacto con los medios de comunicación.

La fiscal de obra, exfuncionaria de Emapa, se presentó de manera voluntaria a prestar su declaración informativa, pero fue aprehendida por disposición del Ministerio Público, luego de que se valoraran los elementos en su contra.

En paralelo, el exgerente Franklin Flores fue detenido este martes en un allanamiento a su vivienda, tras emitirse la orden el pasado lunes. La investigación en su contra abarca los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción Johan Muñoz, las pesquisas se iniciaron en noviembre de 2022 tras detectarse irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución del proyecto de la planta de transformación, centro de acopio y almacenamiento de papa en El Alto, cuando Flores ejercía como máxima autoridad ejecutiva de Emapa.

