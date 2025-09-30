¡Alerta de spoiler! Zootopia 2 llega con un amplio elenco y la participación de Shakira y Ed Sheeran

La esperada Zootopia 2, secuela de la exitosa película animada de 2016, llegará a los cines el próximo 26 de noviembre, bajo la dirección de Jared Bush y Byron Howard. En esta ocasión, los populares policías Judy Hopps y Nick Wilde deben enfrentar la aparición de Gary De’Snake, una misteriosa serpiente interpretada por Ke Huy Quan, cuya llegada pone en riesgo la estabilidad de la ciudad.

Un elenco de lujo

Junto con el estreno, Disney presenta la canción Zoo, compuesta e interpretada por Shakira y Ed Sheeran, consolidando su apuesta por la música y el espectáculo. Las voces principales de Ginnifer Goodwin y Jason Bateman encabezan el reparto, al que se suman nombres reconocidos como Idris Elba, Shakira, Andy Samberg y Brenda Song, ampliando el universo de Zootopia con mayor diversidad e intriga.

Nuevas amenazas y aliados del pasado

La trama transcurre en una Zootopia que ha cambiado tras años de estabilidad. Judy Hopps y Nick Wilde, conocidos por su destacado trabajo como oficiales, enfrentan una nueva prueba con la llegada de Gary De’Snake, una especie inédita en la ciudad. Por primera vez en la historia de Zootopia, una serpiente logra ingresar al centro urbano, generando temores y desconfianza entre los habitantes mamíferos. Según el director Jared Bush, la secuela llevará a los espectadores hacia áreas nunca antes vistas de la ciudad, como humedales para mamíferos semiacuáticos y extensos desiertos, donde Judy y Nick tendrán que infiltrarse y poner a prueba tanto su relación profesional como personal.

La llegada de Gary De’Snake no solo introduce a un potencial villano, sino que también revela la existencia de una comunidad reptil subterránea que ha estado oculta por mucho tiempo. El conflicto se intensifica cuando Nick, determinado a capturar al forastero, se enfrenta a la visión más reflexiva de Judy, interesada en comprender los motivos detrás de la misteriosa presencia. El desarrollo de la historia enfatiza las crecientes tensiones entre los protagonistas, permitiendo una exploración más profunda de la confianza y las diferencias éticas en la resolución de conflictos.

Reparto ampliado y el regreso de grandes personajes

El elenco de voces destaca de nuevo en esta entrega, contando con el regreso de Ginnifer Goodwin como Judy Hopps y Jason Bateman como Nick Wilde. La cantante Shakira retoma su papel como Gazelle, figura pop dentro del universo ficticio, aportando también la nueva canción Zoo. En la parte musical, la colaboración entre Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin refuerza el componente mediático, en especial tras el enorme éxito de Try Everything en la película original, que ha superado los 2.700 millones de reproducciones en todo el mundo.

Nuevos miembros enriquecen la narrativa, como Ke Huy Quan y Quinta Brunson, que debutan en el doblaje animado. La incorporación de figuras como Andy Samberg, David Strathairn, Brenda Song, Fortune Feimster y otros, aporta un elenco diverso capaz de atraer a diferentes públicos. Ed Sheeran y Blake Slatkin también tienen cameos como ovejas: Ed Shearin y Baalake Lambkin, añadiendo un elemento de humor autorreferencial a la película.

Mira la programación en Red Uno Play