Christian Nodal vivió un momento incómodo durante el concierto gratuito que ofreció la noche del 25 de septiembre en los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey.

Mientras el cantante se encontraba en pleno show, parte del público comenzó a gritar el nombre de su ex pareja, la cantante argentina Cazzu, en señal de apoyo.

Los gritos surgieron mientras Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, se encontraba en el backstage del evento.

“¡Cazzu, Cazzu!”, coreaban algunos, haciendo referencia a la madre de la hija de Nodal, la pequeña Inti.

Ante la situación, el intérprete de Botella tras botella decidió pausar brevemente el espectáculo y dirigirse a los presentes. “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar de la música, así que le vamos a dar por ahí”, expresó con serenidad, dejando claro que su prioridad era el ambiente del concierto.

Aunque se esperaba que Ángela Aguilar subiera al escenario para cantar a dueto el tema Dime Cómo Quieres, uno de los más populares del repertorio de ambos, esto no ocurrió.

Mira la programación en Red Uno Play