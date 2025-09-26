TEMAS DE HOY:
¿Presagio? Inusual comportamiento de los pájaros antes del sismo en Venezuela

Este inusual comportamiento ha reavivado la antigua pregunta sobre si los animales pueden detectar cambios en el ambiente que preceden a un terremoto.

Milen Saavedra

26/09/2025 12:51

Se viraliza el inusual comportamiento de los pájaros tras fuerte sismo en Venezuela
Venezuela

Un potente sismo de magnitud 7.0 sacudió a Venezuela cerca de la medianoche del jueves, y mientras el país evaluaba los daños y se preparaba para más réplicas, un video se volvió viral en redes sociales por mostrar la inquietante reacción de las aves momentos antes del temblor.

El sismo, que preliminarmente fue reportado con una magnitud de 7.2 y cuyo epicentro se localizó en el estado de Mérida, se sintió con gran fuerza a las 12:15 AM hora local en varias regiones, incluyendo Caracas, Los Andes y especialmente el estado Zulia y la ciudad de Maracaibo.

¿Un "aviso" animal?

El video, captado en el Zulia (en Maracaibo, cerca de la avenida 72), desató especulaciones sobre la capacidad de los animales para predecir catástrofes. En las imágenes se observa una gran bandada de aves volando de manera errática y en círculos, sin posarse en ningún lugar, justo antes de que se sintiera el movimiento telúrico.

Testimonios reportan que el chirrido intenso y el vuelo desorientado de los pájaros sirvieron como una especie de "alerta natural" instantes antes de que la tierra comenzara a temblar.

Este inusual comportamiento ha reavivado la antigua pregunta sobre si los animales, con sentidos mucho más sensibles que los humanos, pueden detectar cambios en el ambiente, como la liberación de gases o ligeras vibraciones, que preceden a un terremoto.

Vea el video:

 

 

