¡Viva el amor! Selena Gomez confirma su boda con Benny Blanco con emotivas imágenes

Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron a sus seguidores al confirmar su matrimonio este 27 de septiembre de 2025. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada celebrada en una finca cerca de Santa Bárbara, California, sin haber anunciado oficialmente la fecha previamente.

La noticia se hizo pública cuando Selena compartió en su perfil de Instagram varias fotografías y un video en los que aparecen vestidos de novios, acompañados solo por la fecha de la boda como texto. Esta publicación confirmó que la pareja ya es oficialmente marido y mujer.

La ceremonia contó con la presencia de 170 invitados, entre ellos grandes amigos y figuras reconocidas, como la cantante Taylor Swift, quien es una de las mejores amigas de Selena. También asistieron sus compañeros de la serie “Solo asesinatos en el edificio”.

El evento se realizó en un ambiente muy protegido, con estrictas medidas de seguridad para resguardar la privacidad tanto de los novios como de los asistentes. La finca ubicada cerca de Santa Bárbara fue el escenario perfecto para esta celebración íntima.

