“Hubo menos energía”; Iribel Méndez interpretó a Emilia Mernes y no logró convencer al jurado

Durante el programa de este domingo de competencia por un importante beneficio, que es la inmunidad, el primer equipo en presentarse fue el conformado por Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, y ellos interpretaron la canción “En la Intimidad”, de la artista Emilia Mernes, una coreografía con la que conquistaron a los jueces la primea vez.

Los jueces observaron algunos errores por parte del equipo, pero, sobre todo, marcaron una falta de energía en la famosa durante su interpretación.

Para la juez Elka Mayer, la coreografía fue buena, sin embargo, señaló que la primera vez que vieron la puesta en escena, quedó más impresionada, que en esta oportunidad.

“Me gustó, siempre hay un tema cuando vemos las puestas dos veces, y muchas veces, por primera vez nos sorprende mucho más que la segunda, siento que la primera vez tuvo mucha más energía que la segunda, y los chicos tuvieron una energía más amena, pero, hay que cuidar la técnica”, señaló Meyer.

En tanto, para Gabriela Zegarra, faltó un poco de actitud en las expresiones de Iribel Méndez, e incluso le dio algunos consejos para que pudiera ‘soltarse’ más en el escenario.

“En ese video ella (Emilia) es mucho más picarona, trabajaste muy bien el tema de la imitación, ella lo hace mas sensual, se te vio muy relajada, creo que hoy entraste más en personaje, se te vio más segura”, afirmó Zegarra.

El equipo agradeció a los jueces por sus palabras y señalaron que intentaron organizar más la coreografía para poder impactarlos.

