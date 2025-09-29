Caen el quinto y sexto implicado en el triple feminicidio ocurrido en Argentina

Víctor Sotacuro Lázaro, un ciudadano de 41 años buscado por su presunta implicación en el brutal triple feminicidio ocurrido en Argentina, fue capturado en la ciudad fronteriza de Villazón, departamento de Potosí.

Sotacuro, considerado el quinto implicado en el caso, logró cruzar la frontera hacia Bolivia por un paso no autorizado tras la masacre. Fue localizado por la policía boliviana en un alojamiento del centro de Villazón, portando documentación argentina. La detención se concretó en horas de la madrugada y, tras los procedimientos de rigor, el implicado fue entregado a autoridades de la Policía Federal Argentina y de Interpol.

El crimen que estremeció a la opinión pública argentina y regional tuvo como víctimas a tres jóvenes: Brenda, Morena y Lara. Según las investigaciones, las jóvenes fueron secuestradas, sometidas a torturas, y una de ellas, incluso, fue descuartizada. Parte del acto atroz fue transmitido en vivo por redes sociales, en una muestra escalofriante de sadismo.

Las pesquisas apuntan a una red de traficantes detrás del triple crimen, y la captura de Sotacuro representa un avance clave en la causa. Sin embargo, el principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño Jota”, continúa prófugo. Con solo 23 años, Valverde es señalado como el autor intelectual y material del crimen. Las fuerzas de seguridad argentinas han reforzado controles en pasos fronterizos y ejecutan múltiples allanamientos, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Uno de estos operativos incluyó el allanamiento de un búnker, presuntamente utilizado como escondite por Valverde. En el lugar se encontró una pistola con municiones, además de otros elementos de interés para la causa. Se sospecha que “El Pequeño Jota” aún permanece en territorio argentino, aunque no se descarta que haya cruzado la frontera hacia Bolivia, Paraguay o Perú, por lo cual se ha activado una alerta internacional con colaboración de Interpol.

Hasta el momento, seis personas han sido detenidas en relación con el caso. Cuatro de ellas están recluidas en un centro penitenciario en La Plata, mientras que otra fue trasladada a Jujuy. El más reciente arresto es el de Ariel Jiménez, un joven de 19 años acusado de haber sido contratado para cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos un día antes del crimen, y luego participar en la sepultura de las víctimas.

El testimonio de un chofer de aplicación fue clave en esta detención. Declaró que, la noche posterior al crimen, transportó a un hombre con palas, tierra y un parlante de música. Además, una vecina de Florencio Varela denunció que le pidieron esconder esos objetos en su vivienda, lo que fortaleció las pruebas contra Jiménez.

Este operativo internacional combina monitoreo financiero y controles fronterizos, con el objetivo de dar con el paradero del cabecilla de esta banda criminal. La búsqueda de Tony Janzen Valverde, el denominado “Pequeño Jota”, continúa con máxima prioridad.

