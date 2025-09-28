Yamal entre los convocados de Flick para enfrentar a la Real Sociedad

El delantero Lamine Yamal es la principal novedad en la lista de convocados publicada por el técnico azulgrana Hansi Flick para el encuentro de esta hoy desde las 12:30 HB ante la Real Sociedad, en el que el Barcelona se aupará al liderato en caso de victoria.



Por contra, Alejandro Balde, de baja desde el 3 de septiembre por una lesión en el bíceps femoral, no está en la lista y se espera que regrese con vistas al encuentro de la Liga de Campeones de este próximo miércoles ante el PSG.



Lamine Yamal se ha perdido cuatro partidos a causa de una pubalgia y todos ellos se han resuelto con victoria de los azulgrana, que han ganado consecutivamente al Valencia (6-0), Getafe (3-0), Newcastle (1-2) y Oviedo (1-3).



En la lista de convocados también figura Marc Casadó, a pesar de que no pudo concluir la última sesión de entrenamiento a causa de problemas físicos.



También entre los convocados está el meta estadounidense Diego Kochen, que ha tenido que volver de la convocatoria con su selección con la que disputaba el Mundial sub-19. El tercer portero será Eder Aller, mientras que Wojciech Szczesny será el titular ante los donostiarras por la lesión de Joan Garcia, que estará entre un mes y un mes y medio de baja por una rotura en el menisco.



El resto de convocados son los siguientes:



Defensas: Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre Torrents.



Medios: Pedri, Casadó, Olmo, de Jong, Bernal y Dro.



Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghi y Toni Fernández.

Mira la programación en Red Uno Play