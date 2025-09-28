Kounde habla sobre el duelo con la Real Sociedad: "Nos hemos complicado"

El defensa del Barcelona, el francés Jules Kounde reconoció este domingo, tras ganar a la Real Sociedad (2-1) en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, que su equipo se "complicó el partido en los últimos 25 minutos".



"Ha sido un partido difícil. No me han gustado nuestros últimos 25 minutos. Hemos sufrido demasiado, no hemos tenido el control de la pelota. En los 70 primeros minutos hemos estado bastante bien. Hemos tenido ocasiones para meter más que dos goles, pero Remiro ha hecho un muy buen partido", ha analizado el zaguero en declaraciones a Movistar+.



El internacional francés ha insistido en que no le ha gustado el tramo final de su equipo: "Ha faltado intensidad y repliegue. No hemos cerrado el pase por dentro, que nos mató en su gol. En los 25 últimos minutos nos encontraron muy fácil por dentro y se han venido arriba. Nos hemos complicado el partido".



Por otra parte, Kounde, autor del gol del empate en un saque de esquina, ha opinado que hace "bastante tiempo" que el Barcelona está "bien en ataque y en defensa en el balón parado", y ha celebrado el regreso de Lamine Yamal tras cuatro partidos de ausencia. "Estoy muy contento por él. Lo vamos a necesitar", ha añadido.

