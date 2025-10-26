Un Barça desnaturalizado por las lesiones sigue sin reaccionar, hoy cayó con el Madrid

Un Barça desnaturalizado, por las múltiples bajas y el estado de forma de alguno de sus jugadores determinantes, como Lamine Yamal, que está muy lejos de su mejor versión, cedió una digna derrota en el Bernabeu (2-1), la segunda del campeonato cuando se han disputado diez partidos.



Es el primer tropiezo desde que Hansi Flick dirige a los azulgrana ante el Real Madrid, después de cuatro victorias, aunque hoy el alemán tuvo que ver el partido desde un palco, sancionado por su expulsión ante el Girona.



El Barça perdió, lo pudo hacer por más diferencia en el primer tiempo, pero en la segunda hasta vio cerca el empate, y eso que sus carencias, especialmente en defensa fueron un lastre insalvable.



Los centrales del Barça echan demasiado en falta la marcha de Íñigo Martínez, pero también la imposibilidad de poner en práctica el juego que caracteriza a los azulgrana, con una línea alta de presión, mucha recuperación y llegadas en segunda línea.



Simplemente nada de eso se vio en el Bernabeu. Un simple dato dibuja lo ocurrido en el ataque del Barça: Lamine Yamal no encaró ni una sola vez a su par en el primer tiempo y en el segundo, la pubalgia que le mantuvo unas cuantas semanas de baja, le impidió tener continuidad.



Pero el problema de los de Flick no es nuevo, se vio en Sevilla y ante el PSG. Se ha visto repetidamente en los pocos partidos que se llevan disputados este curso. Fallan los automatismos, la presión, el desborde... Puede ser por el gran número de lesiones (seis para este partido), pero también porque no encuentra soluciones a sus problemas.



Así que sobre el verde, el Barça prácticamente solo tuvo tres jugadores destacados: el meta Szczęsny, el cerebro Pedri y el estilete Fermín López.



Y con eso no basta. Los dos centrales sufrieron en exceso en las transiciones, los dos carrileros estuvieron a un nivel menor; De Jong no acompaña a Pedri; Lamine Yamal está disminuido físicamente, Ferran Torres acaba de regresar de una lesión y Marcus Rashford fue demasiado intermitente.



Al Barça le falta fútbol y determinación. Hasta le faltaron reflejos a Flick para cambiar la situación e introducir cambios mucho antes, pero no lo hizo y su equipo acabó el partido con De Jong y Casadó de centrales y con Araujo, por segundo partido, como delantero centro.



La derrota, al margen de alejarle a cinco puntos del liderato, debe servir de punto de inflexión a un equipo que ha encontrado en estas últimas semanas su particular 'shit october'. EFE

